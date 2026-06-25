МВФ сомневается, стоит ли выделять Киеву деньги: решение будет принято в ближайшие недели

В МВФ еще несколько недель будут решать, выделять ли Киеву 690 млн долларов Фото: EAST NEWS.

В ближайшие недели Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) вынесет окончательное решение о выделении Украине транша в размере 690 млн долларов. Об этом заявила официальный представитель фонда Джули Козак на брифинге для журналистов.

Козак напомнила, что специалисты МВФ предварительно одобрили выполнение Украиной программы кредитной поддержки, что стало основанием для договоренности о выделении транша. Однако теперь эта договоренность должна быть утверждена Советом исполнительных директоров фонда.

При этом в МВФ уже неоднократно отмечали, что темпы структурных реформ на Украине снизились. А именно реформы, а также выполнение поручений МВФ, являются залогом того, что киевский режим будет продолжать получать деньги.

Ранее KP.RU приводил пример того, какие бывают поручения у МВФ для Украины. Из последнего - фонд потребовал, чтобы киевский режим поднял коммунальные платежи по всей стране. Это при умирающей-то энергетике.