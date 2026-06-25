Глава СПЧ Фадеев исключил связь абортов и демографии

Глава СПЧ Валерий Фадеев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что запрет на прерывание беременности никак не влияет на прирост населения. С таким посылом он выступил на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Аборты и демография — это вообще не связанные вещи. В Польше запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем у нас, — 1,1 ребенка на женщину», — отметил Фадеев.

По словам главы СПЧ, эти две темы нельзя ставить в один ряд, а попытки их объединить являются ошибочными. Фадеев привел в пример Польшу, где действует строгий запрет на аборты, однако уровень рождаемости там ниже российского.

Фадеев подчеркнул, что нельзя путать религиозные догматы о греховности этого шага и государственную политику в области здравоохранения. Политик отметил, что церковные и светские взгляды должны существовать раздельно, и призвал не смешивать их в общественной дискуссии.

Ранее схожую мысль высказывала депутат Нина Останина, которая выступила против законодательного запрета и исключения данной медпомощи из системы ОМС.