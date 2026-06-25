Росавиация сняла ограничения с использования воздушного пространства Ирана Фото: Ольга ЮШКОВА.

Росавиация отменила ограничения на использование воздушного пространства Ирана, разрешив круглосуточные вылеты. Об этом рассказали в ведомстве.

«Рекомендации (NOTAM), ограничивающие использование воздушного пространства Ирана, сняты. Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», — сообщает источник в Росавиации.

Напомним, из-за конфликта в Иране Росавиация рекомендовала осуществлять полеты в исламское государство по особому графику. Отмечается, что полеты были запрещены в ночное время. Ограничение действовало с 14 июня 2026 года.

Ранее KP.RU сообщил, что с начала конфликта в Иране действовало другое ограничение. Росавиация в принципе запрещала любые полеты над территорией исламского государства.