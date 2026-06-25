«Не поддерживаем это безумие»: Фицо раскритиковал конференцию по восстановлению Украины в Гданьске

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: REUTERS.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конференция в Гданьске по восстановлению Украины на деле стала площадкой для обсуждения продолжения боевых действий. По его словам, участники встречи сосредоточились на военной поддержке, а не на поиске путей к миру.

«Наше государство стремится к сохранению мира и не поддерживает это военное безумие», — написал Фицо в соцсетях.

Словацкий политик выразил сожаление, что большинство глав правительств ЕС делают акцент на эскалации конфликта. Он напомнил, что на конференции одобрили военный кредит на 90 миллиардов евро, первый транш по которому уже переведен. Фицо подчеркнул, что Словакия отказалась участвовать в этом финансировании, так как страна отвергает подпитку боевых действий.

Ранее стало известно, что на улицах Гданьска прошёл антиукраинский протест. Участники акции припомнили Киеву прославление нацистов, которые виновны в геноциде поляков.