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НовостиПроисшествия25 июня 2026 16:27

Суд Петербурга освободил актрису Дроздову от наказания за удар ножом Деля

Дроздову задержали за причинение тяжкого вреда здоровью и отправили под домашний арест
Людмила МИТРОХИНА
Актриса Александра Дроздова

Актриса Александра Дроздова

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Любовная драма между актерами Ильей Делем и Александрой Дроздовой завершилась примирением. Суд освободил Дроздову от наказания за нападение на Деля. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в суде.

Напомним, актер получил ножевое ранение в живот в ночь на 12 апреля. По словам Дроздовой, Дель напился и кидался на нее, поэтому она взяла нож для защиты ребенка.

Дель в больнице утверждал, что любимую не нужно судить. Александру задержали за причинение тяжкого вреда, отправили под домашний арест. Ей грозило до 10 лет тюрьмы, и она рыдала, опасаясь за карьеру и личную жизнь.

Ранее KP.RU сообщил, что двух фигурантов дела блогера Дианы Шурыгиной отправили под домашний арест. Отмечается, что ограничительная мера для них продлится до 19 июля.