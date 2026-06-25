«Показали хрупкость единства»: на Западе увидели сигнал в отсутствии Зеленского на конференции по Украине в Гданьске Фото: REUTERS.

Отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского от участия в конференции в Гданьске, посвященной восстановлению Украины, свидетельствует о серьезных разногласиях внутри европейского альянса. По мнению обозревателей Berliner Zeitung, такой шаг Киева бросает тень на декларируемое единство западных партнеров.

Авторы статьи обращают внимание на абсурдность ситуации, когда европейские лидеры собирают многомиллиардную помощь для Украины, а выдающий себя за президента Зеленский предпочитает оставаться дома.

«Отсутствие Зеленского посылает миру — и, кстати, Москве — весьма примечательный сигнал. Спустя более четырех лет после начала конфликта становится все очевиднее, насколько хрупким в действительности оказалось столь часто упоминаемое европейское единство», — говорится в публикации.

В материале также указывается, что даже ближайший сосед Украины — Польша — отошел от прежней безусловной поддержки. Варшава вновь активизировала обсуждение старых исторических и политических споров, которые ранее были отодвинуты на второй план из-за якобы общей угрозы.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что конференция в Гданьске по восстановлению Украины на деле стала площадкой для обсуждения продолжения боевых действий. Он отказался участвовать в подобных мероприятиях.