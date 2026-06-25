Визовый центр Италии увеличил срок рассмотрения виз россиянам до 60 дней Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Итальянский визовый центр предупредил российских туристов о значительном увеличении сроков рассмотрения заявлений на визу. Если раньше максимальное время ожидания составляло около 40 дней, то теперь этот период вырос до 60 дней и более. Такую информацию предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальное уведомление от визового центра VMS.

В связи с новыми правилами сотрудники центра настоятельно рекомендуют путешественникам подавать пакеты документов как можно раньше. Оптимальным сроком для обращения в визовый центр считается период не позднее чем за три месяца до запланированной даты поездки. В настоящий момент в московском представительстве запись на прием открыта на середину июля 2026 года, однако в электронной системе время от времени появляются свободные окошки на более ранние даты.

Несмотря на возросшее время ожидания, итальянские власти по-прежнему лояльно относятся к российским заявителям. По статистике, доля положительных решений по выданным визам стабильно сохраняется на уровне выше 90%. По итогам прошлого года консульство Италии оформило для россиян порядка 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из лучших показателей среди всех стран Евросоюза.

Ранее в Еврокомиссии уже заявляли о планах по дальнейшему ужесточению визовых правил для российских граждан. Официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт сообщил, что помимо действующих ограничений готовятся новые меры контроля при въезде в страны Шенгена.