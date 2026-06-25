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НовостиВ мире25 июня 2026 17:34

Визовый центр Италии увеличил срок рассмотрения виз россиянам до 60 дней

Российским туристам рекомендуют подавать документы для визы в Италию за три месяца до поездки
Семен ЗИМИН
Визовый центр Италии увеличил срок рассмотрения виз россиянам до 60 дней

Визовый центр Италии увеличил срок рассмотрения виз россиянам до 60 дней

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Итальянский визовый центр предупредил российских туристов о значительном увеличении сроков рассмотрения заявлений на визу. Если раньше максимальное время ожидания составляло около 40 дней, то теперь этот период вырос до 60 дней и более. Такую информацию предоставила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на официальное уведомление от визового центра VMS.

В связи с новыми правилами сотрудники центра настоятельно рекомендуют путешественникам подавать пакеты документов как можно раньше. Оптимальным сроком для обращения в визовый центр считается период не позднее чем за три месяца до запланированной даты поездки. В настоящий момент в московском представительстве запись на прием открыта на середину июля 2026 года, однако в электронной системе время от времени появляются свободные окошки на более ранние даты.

Несмотря на возросшее время ожидания, итальянские власти по-прежнему лояльно относятся к российским заявителям. По статистике, доля положительных решений по выданным визам стабильно сохраняется на уровне выше 90%. По итогам прошлого года консульство Италии оформило для россиян порядка 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из лучших показателей среди всех стран Евросоюза.

Ранее в Еврокомиссии уже заявляли о планах по дальнейшему ужесточению визовых правил для российских граждан. Официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт сообщил, что помимо действующих ограничений готовятся новые меры контроля при въезде в страны Шенгена.