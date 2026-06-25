DZ: Армия ФРГ набрала всего 530 добровольцев после введения новых правил призыва Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Германии набрали всего 530 добровольцев после введения новой системы призыва на воинскую службу. Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на заявление Минобороны ФРГ.

«Примерно через пять месяцев после запуска новой системы регистрации военнослужащих на военную службу записались чуть более 530 добровольцев», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ВС Германии, к середине июня анкеты для прохождения воинской службы были направлены почти 300 тысячам молодых мужчин и женщин. При этом только 20% граждан выразили желание присоединиться к армии.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о трудностях при наборе добровольцев в танковую бригаду Бундесвера в Литве. Министр отметил, что не исключает перехода к направлению туда в обязательном порядке.