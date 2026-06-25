Посольство России выразило протест Молдавии из-за задержания курьеров Фото: REUTERS.

Российское посольство в Кишиневе заявило решительный протест властям Молдавии из-за инцидента в местном аэропорту, где много часов продержали сотрудников МИД России.

«Посольство вынуждено публично заявить решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной основополагающих норм международного права»», — говорится в Telegram-канале дипломатического представительства.

Ранее стало известно, что российский гражданин был незаконно изолирован от сотрудников посольства прямо в зоне аэропорта. Всю процедуру паспортного и таможенного контроля он проходил в условиях жесткого психологического прессинга.

Тогда в посольстве уделили внимание состоянию здоровья задержанного. Из-за эмоционально-психологического давления со стороны местных правоохранителей самочувствие россиянина резко ухудшилось. При этом все попытки дипломатов повлиять на ситуацию и обеспечить доступ к соотечественнику были проигнорированы.