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НовостиВ мире25 июня 2026 18:43

В Венесуэле в результате землетрясения повреждены более 250 зданий

Более 250 зданий разрушены или повреждены в результате землетрясения в Венесуэле, ущерб причинен почти трем тысячам семей
Мария МАМАЕВА
В Венесуэле в результате землетрясения повреждены более 250 зданий

В Венесуэле в результате землетрясения повреждены более 250 зданий

Фото: REUTERS.

В Венесуэле более 250 зданий были повреждены или уничтожены в результате прошедшего в стране мощного землетрясения. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

«Поврежденными или полностью утраченными считаются 250 зданий. Пострадали восемь больниц, некоторые из них пришлось эвакуировать», - приводит его слова телеканал VTV.

Также были повреждены 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. В результате землетрясения ущерб был причинен почти трем тысячам семей.

Ранее KP.RU сообщал, что число погибших из-за мощного землетрясения в Венесуэле возросло до 188 человек. Напомним, что инцидент произошел накануне поздно вечером. В Венесуэле было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5, которое стало самым разрушительным в стране за последние сто лет.