Вертолет с президентом Израиля Герцогом на борту столкнулся с птицей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Израиле президент страны Ицхак Герцог попал в нештатную ситуацию во время полета. Вертолет, в котором находился глава государства, столкнулся с птицей, после чего пилоту пришлось оперативно сажать машину. По имеющимся данным, происшествие случилось сразу после завершения официальной церемонии на горе Герцель, пишет Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, борт с президентом следовал из Иерусалима, где проходили памятные мероприятия, посвященные операции «Нерушимая скала». После удара о птицу в работе воздушного судна возникли технические неполадки. Однако летчик сумел взять ситуацию под контроль и благополучно приземлился на авиабазе Пальмахим, расположенной неподалеку от Тель-Авива.

Для президента оперативно предоставили другой вертолет, чтобы он мог продолжить свой маршрут. В настоящее время специалисты уже начали проверку обстоятельств случившегося. Причины и детали инцидента предстоит выяснить в ходе официального расследования.

Ранее случай со смертельным исходом произошел в Великобритании. Там во время учений разбился военный вертолет Merlin, в результате чего погибла женщина-пилот Королевского ВМФ и еще двое членов экипажа.