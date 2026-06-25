В Канаде разбился самолет авиаразведки с тремя людьми на борту Фото: REUTERS.

В канадской провинции Северо-Западные территории недалеко от города Форт-Симпсон разбился легкомоторный самолет авиаразведки Bird Dog. На его борту находились три человека, а сам борт выполнял задачу по координации тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщило ведомство по охране лесов от пожаров NWT Fire.

В официальном заявлении спасательного ведомства подтвердили, что серьезный инцидент с участием воздушного судна в окрестностях Форт-Симпсона закончился крушением. Уточнялось, что самолет оказывал поддержку наземным службам в борьбе с огнем. Судьба трех членов экипажа в сообщении не раскрывалась.

Первые сообщения о нештатной ситуации появились в соцсетях NWT Fire вечером прошлого дня. С тех пор спасатели задействовали все необходимые протоколы экстренного реагирования.

Известно, что воздушное судно перед исчезновением с радаров подавало сигнал тревоги INCERFA. Обломки самолета были обнаружены спасателями в указанном районе, однако точные обстоятельства и причины падения пока устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить, что именно привело к трагедии.

Стоит напомнить, что это не единственное авиационное происшествие за последнее время. На прошлой неделе в Боливии при крушении военного самолета, выполнявшего гуманитарный рейс, погибли все шесть человек, находившиеся на борту.