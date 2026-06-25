Мадьяр призвал проверить роль Орбана в деле о перевозивших валюту украинцах

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал прояснить, какое отношение к громкому делу о задержании украинцев имеет его предшественник Виктор Орбан. Речь идет об инциденте в марте, когда через территорию Венгрии в инкассаторской машине «Ощадбанка» перевозили золото и крупные суммы валюты.

В обнародованных бумагах говорится, что среди лиц, чью причастность к этому делу необходимо проверить, значится и экс-глава правительства Виктор Орбан. Также в списке фигурирует бывший руководитель Антитеррористического центра Венгрии Янош Хайду. В связи с этой утечкой Мадьяр потребовал от надзорного ведомства немедленного отчета о том, допрашивали ли этих высокопоставленных лиц в качестве подозреваемых.

Напомним, что 6 марта национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семерых граждан Украины. Среди них оказался экс-генерал украинских спецслужб, который отвечал за транспортировку из Австрии на родину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Однако уже в день задержания всех их депортировали обратно на Украину.

Сам Петер Мадьяр еще в июне дал поручение провести служебную проверку по факту этого инцидента. Теперь же, после появления новых документов, глава правительства настаивает на максимальной прозрачности расследования и называет произошедшее серьезным поводом для вопросов к бывшему руководству страны.