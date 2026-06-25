«Это не логично»: Венгрия снова выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр Фото: REUTERS.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что ускорение переговоров о вступлении Украины в Евросоюз является нечестным шагом. По его мнению, поспешное открытие новых глав переговоров нанесет удар по странам Западных Балкан, которые ожидают решения годами.

«Это не логично и нечестно по отношению к странам Западных Балкан... ЕС не должен посылать странам Западных Балкан сигнал о том, что они годами работали напрасно, они не получат открытия новой главы, а Украина даже не начала или только собирается начать работу, и мы откроем для нее все главы», — указал Мадьяр в ходе брифинга.

Мадьяр напомнил, что ЕС предлагает одобрить новые главы всего через неделю после старта первой. Он подчеркнул, что такой подход нелогичен и обесценивает многолетние усилия других кандидатов. Премьер отметил, что Будапешт не поддержит форсирование процесса, и в этом Венгрия не одинока среди союзников.

Политик добавил, что к каждой стране-кандидату следует применять подход, основанный на реальных заслугах и результатах. В противном случае, предупредил Мадьяр, Евросоюз рискует потерять доверие со стороны народов, стремящихся в объединение.

Ранее в Польше заявили, что Украина для вступления в объединенную Европу должна осознать проблемы своей истории и проявить готовность к примирению.