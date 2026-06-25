Боевики ВСУ подожгли храм с мирными жителями в Константиновке Фото: REUTERS.

В городе Константиновка украинские боевики совершили поджог церковного здания, в котором укрывались от обстрелов местные жители. По словам очевидца, огонь был устроен целенаправленно в ночное время, когда внутри находились люди. Об этом заявил ТАСС эвакуированный горожанин Максим Плюшко.

Собеседник агентства рассказал, что трагедия произошла около двух часов ночи. Он подчеркнул, что, несмотря на статус святыни, храм был подвергнут уничтожению, при этом в здании спасались мирные граждане.

Максим Плюшко также уточнил данные о количестве пострадавших. На момент возгорания внутри находились 19 человек. Шестерым из них удалось выбраться и покинуть опасную зону.

Тем временем в Одессе разгорелся еще один конфликт на религиозной почве. Там спор развернулся вокруг храма Александра Невского, который, по заявлению Украинской православной церкви, был захвачен силой.

Сообщается, что доступ в одесский храм заблокировала группа вооруженных дубинками людей. Они нанесли побои священнослужителям и не пропускали внутрь прихожан. В Одесской епархии УПЦ уточнили, что нападавшие повалили одного из служителей на землю и пытались его задушить.