"Со мной не советовались": президент Молдавии утверждает, что не знала о незаконном обогащении своих родных

Санду заявила, что не причастна к коррупционному скандалу с участием членов семьи Фото: REUTERS.

В Молдавии разгорелся скандал вокруг родных главы государства Майи Санду. Он связан с незаконным обогащением ряда лиц. Сама Майя Санду отвергает причастность к коррупционному скандалу. Она прокомментировала инцидент в эфире "ПРО-ТВ".

Президент Молдавии заявила, что не знала о получении своей двоюродной сестрой "незаслуженных средств". Она назвала этот факт аморальным поступком. Президент Молдавии подчеркнула, что не отвечает за действия родных.

"Об этом трудоустройстве я узнала из расследования, что она была нанята без конкурса и о ее зарплате... Меня не информировали, со мной не советовались", - утверждает Майя Санду.

Между тем молдавское Министерство культуры ввело "черные списки" представителей шоу-бизнеса из России. Под запрет в стране без объяснения попали более 20 деятелей культуры и искусства.