Рютте счёл Россию якобы долгосрочной угрозой для НАТО Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте выступил с речью в Вашингтоне. Он заявил, что США и Европа предпринимают шаги по якобы "сдерживанию" Москвы. Генсек НАТО назвал Россию якобы долгосрочной угрозой для Североатлантического альянса.

Марк Рютте сообщил, что американцы и европейцы формируют единую трансатлантическую оборонную базу. По его словам, она будет основываться на взаимных производстве и инвестициях.

Генсек НАТО также уведомил, что у альянса сейчас не хватает возможностей для противодействия России. ВС РФ активно наращивают боевой опыт, подытожил Марк Рютте.

Президент России Владимир Путин назвал ложными подобные заявления западных лидеров о якобы существующей угрозе со стороны Москвы. Он отметил, что некоторые официальные лица за рубежом открыто высказываются о подготовке к войне с РФ. Запад наращивает военные бюджеты для этой цели.