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НовостиВ мире25 июня 2026 20:33

США и Европа формируют оборонную базу: Рютте заявил о мерах для якобы сдерживания России

Рютте счёл Россию якобы долгосрочной угрозой для НАТО
Алина КОЧНЕВА
Рютте счёл Россию якобы долгосрочной угрозой для НАТО

Рютте счёл Россию якобы долгосрочной угрозой для НАТО

Фото: REUTERS.

Генсек НАТО Марк Рютте выступил с речью в Вашингтоне. Он заявил, что США и Европа предпринимают шаги по якобы "сдерживанию" Москвы. Генсек НАТО назвал Россию якобы долгосрочной угрозой для Североатлантического альянса.

Марк Рютте сообщил, что американцы и европейцы формируют единую трансатлантическую оборонную базу. По его словам, она будет основываться на взаимных производстве и инвестициях.

Генсек НАТО также уведомил, что у альянса сейчас не хватает возможностей для противодействия России. ВС РФ активно наращивают боевой опыт, подытожил Марк Рютте.

Президент России Владимир Путин назвал ложными подобные заявления западных лидеров о якобы существующей угрозе со стороны Москвы. Он отметил, что некоторые официальные лица за рубежом открыто высказываются о подготовке к войне с РФ. Запад наращивает военные бюджеты для этой цели.