Американцы испытали украинские морские дроны у Филиппин: беспилотники потопили корабль

Bloomberg узнало о первых испытаниях США украинских морских дронов Magura Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские морские дроны впервые задействованы в рамках военных учений у берегов Филиппин. Американцы применили их по списанному кораблю-мишени. В тестировании использовались украинские беспилотники Magura, пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что дроны атаковали и потопили списанный корабль. Такие БПЛА необходимы, так как аппараты способны действовать в зонах повышенного риска, поясняет автор. Кроме того, беспилотники могут собирать разведывательные данные.

"Нам нужно больше подобных систем - распределенных, живучих, относительно недорогих, которые помогут лишить Китай возможности использовать моря вокруг Тайваня и Первой островной цепи", - заявил в беседе с изданием старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Томас Шугарт.

Военные учения стран НАТО также проходили вблизи Калининградской области. В них участвовали Польша, Франция и Литва. Местом маневров выбран Сувалкский коридор.