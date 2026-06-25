Белый дом призвал OpenAI перенести релиз новой ИИ-модели: в чем причина

Белый дом просит OpenAI отложить выпуск новой модели из-за безопасности Фото: REUTERS.

Администрация Дональда Трампа обратилась к OpenAI с просьбой перенести выпуск новой модели искусственного интеллекта из-за опасений, связанных с вопросами безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Белый дом оперативно собрал руководителей крупнейших американских банков на закрытое совещание. Причиной является серьезная тревога из-за новой модели искусственного интеллекта, которая может стать настоящей катастрофой для глобальной экономики и безопасности.

Как сообщал KP.RU, коалиция американских генпрокуроров начала расследование деятельности компании OpenAI. Суд интересуют сведения о рекламных кампаниях, методах привлечения и удержания аудитории, политике обработки персональных данных, а также особое внимание уделяется взаимодействию с несовершеннолетними.