Россиян предупредили об обманной схеме с получением топлива по записи: как действуют мошенники

МВД рассказало о схеме мошенников с получением топлива без живой очереди Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россиян стали обманывать с помощью фейковых предложений о якобы топливе без живой очереди. Мошенники заверяют, что граждане могут получить топливо по записи. Затем аферисты крадут Telegram-аккаунты обманутых пользователей. Для получения топлива без живой очереди автомобилистам якобы нужно просто указать номер телефона и ввести отправленный код. О схеме предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Таким образом мошенники желают заполучить аккаунты россиян. Преступники перехватывают управление учетной записью.

Распространяется также схема распределения талонов на топливо якобы через специальную государственную программу. Аферисты звонят жертвам от имени регионального Минтранса. Они просят назвать марку автомобиля и госномер для внесения в якобы систему.

Между тем приложение в формате APK стало обещать показывать наличие топлива на АЗС и планировать поездки. Фейковый ресурс на деле собирает документы, фотографии и видеозаписи со смартфона жертвы.