ФСБ показала видео задержания создателя террористической сети для подростков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские кураторы вербовали подростков для использования их в качестве "живых бомб". В Дагестане удалось поймать создателя целой террористической сети для несовершеннолетних. Сотрудники спецслужб настигли 17-летнего преступника в одном из дворов. ФСБ показала видео задержания создателя подростковой террористической сети, о чем подробно пишет KP.RU.

С помощью сети школьников вербовали для совершения преступлений в диапазоне от звонков о ложном минировании до расстрела одноклассников. Подростковая экстремистская сеть работала и за пределами России. Ее курировали наставники из СБУ. Личности некоторых "старших" уже удалось установить.

Спецслужбы России раскрыли подростковую террористическую сеть

"Посмотрите, как он говорит и держится. Очень развитый молодой человек. Он уверен в себе и не испытывает страха, сожаления, раскаяния", - комментируют видео с преступником российские силовики.

Несколькими днями ранее сотрудниками ФСБ пресечен двойной теракт против правоохранителей в Пятигорске. Задержаны две женщины. Они доставляли по указанию Киева мощные бомбы.