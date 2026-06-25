Движение по Крымскому мосту временно перекрыто Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Crimean Bridge временно приостановлено. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автоподходах к переправе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - следует из сообщения.

Граждан, находящихся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и строго следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, 24 июня очередь на Керченской стороне перевалила за 900 машин, а проезд несколько раз перекрывали из-за угрозы беспилотной опасности. Водителям приходится ждать по два-три часа.

Как сообщал KP.RU, железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" по решению оперативного штаба Крыма сокращает количество курсирующих в сообщении с полуостровом поездов "Таврия".