Десятки миллионов долларов: обнародованы налоговые платежи короля Карла III

Букингемский дворец опубликовал данные о налоговых платежах Карла III Фото: REUTERS.

В Лондоне обнародовали сведения о налоговых платежах монарха. Британский король Карл III с момента восшествия на престол заплатил свыше 40 миллионов долларов. Личные налоговые платежи монарха были обнародованы впервые. Их опубликовал Букингемский дворец.

Согласно материалам, в 2023-2024 годах король заплатил 11,7 миллиона фунтов налогов. В 2024-2025 годах поступления составили еще 12,9 миллиона фунтов. Ранее личные налоговые платежи монарха не публиковались.

"Букингемский дворец подтвердил, что сумма налогов, подлежащих уплате Его Величеством с момента восшествия на престол, составляет более 30 млн фунтов", - говорится в сообщении дворца.

Тем временем в королевстве намечается скандал. Депутат Шотландской национальной партии Лара Бёрд скрестила пальцы во время присяги Карлу III. Все случилось 22 июня во время прямой трансляции. Критики сочли действия депутата несерьёзными.