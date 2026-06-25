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НовостиПроисшествия25 июня 2026 22:11

Херсонская область обесточена: без электричества остаются жители всех округов

Округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества
Алина КОЧНЕВА
Округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества

Округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вся территория Херсонской области в ночь на 26 июня оказалась обесточена. Жители округов находятся без света полностью или частично. Такими данными поделился глава Херсонской области Владимир Сальдо на канале в "Макс".

По его сведениям, специалисты уже работают на месте ЧП. Аварийные службы делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома.

"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", - оповестил Владимир Сальдо.

Ранее Энергодар остался без электроснабжения. В районе города-спутника Запорожской АЭС 22 июня зафиксировали высокую активность атак со стороны ВСУ. Энергодар регулярно подвергается ударам БПЛА. 22 июня под обстрел попали окрестности города и его периметр. Ситуация с энергоснабжением остается сложной, сообщили власти.