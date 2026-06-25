Херсонская область обесточена: без электричества остаются жители всех округов

Округа Херсонской области полностью или частично остались без электричества Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вся территория Херсонской области в ночь на 26 июня оказалась обесточена. Жители округов находятся без света полностью или частично. Такими данными поделился глава Херсонской области Владимир Сальдо на канале в "Макс".

По его сведениям, специалисты уже работают на месте ЧП. Аварийные службы делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома.

"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены", - оповестил Владимир Сальдо.

Ранее Энергодар остался без электроснабжения. В районе города-спутника Запорожской АЭС 22 июня зафиксировали высокую активность атак со стороны ВСУ. Энергодар регулярно подвергается ударам БПЛА. 22 июня под обстрел попали окрестности города и его периметр. Ситуация с энергоснабжением остается сложной, сообщили власти.