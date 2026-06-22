Из-за атак беспилотников ВСУ Энергодар оказался обесточен Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Энергодар остался без электроснабжения, в районе города-спутника Запорожской АЭС сохраняется высокая активность атак со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 22 июня сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ТАСС.

"Обстрелам подвергались окрестности города и его периметр. Что касается энергоснабжения Энергодара, ситуация остается сложной. Город обесточен", — сказала Яшина.

По ее словам специалисты профильных служб прикладывают максимум усилий, чтобы восстановить надежное электроснабжение в муниципалитете.

Ранее KP.RU писал, что в Энергодаре в результате многочисленных атак беспилотников повреждены линии электроснабжения, доступ к некоторым объектам был ограничен из-за опасности повторных атак .

Также мэр Энергодара Максим Пухов сообщил о поджоге лесного массива вблизи жилой застройки города украинскими военными, сбросившими с дронов зажигательные боеприпасы.