В МИД России заявили, что регионам не стало лучше от присутствия в них НАТО. Фото: IMAGO/Ardan Fuessmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Североатлантический альянс выходит за рамки своей ответственности. При этом блок даже не скрывает таких шагов. Регионам не стало лучше от присутствия в них НАТО. Такой комментарий дал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с "Известиями".

Дипломат указал на неэффективность блока. По его мнению, альянс не может положительно воздействовать на ситуацию в регионах.

"НАТО фактически выходит за рамки своей ответственности, уже давно этого не скрывая", - резюмировал Владислав Масленников.

Сербская газета "Политика" отмечает, что Североатлантический альянс намерен с помощью провокации в отношении Калининградской области спровоцировать Россию. По версии журналистов, НАТО ждет военный ответ. Как утверждается, западные политики продолжают нагнетать обстановку.