Житель Константиновки Плюшко: ВСУ называли ждунами оставшихся в городе Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Боевики ВСУ плохо относились к оставшимся в Константиновке ДНР жителям. Украинцы с пренебрежением называли их "ждунами". ВСУ угрожали уничтожить жилые дома при отступлении из города. В итоге боевики ликвидировали здания. Так рассказал эвакуированный житель Константиновки Максим Плюшко в интервью ТАСС.

Очевидец сообщил, что в городе не осталось ни одного целого здания. Солдаты ВСУ обстреливали дома и минировали их.

"Ждуны" мы. "Ждуны, твари, что вы ждете, тут сидите? Почему не выехали?" - процитировал украинских боевиков Максим Плюшко.

Жители Константиновки обратились к российским военным с просьбой помочь им покинуть зону боевых действий. Население активно ищет пути эвакуации на территорию РФ. По словам местных жителей, они готовы ожидать выезда долго, лишь бы оказаться в безопасности в России. Возвращаться обратно в свои дома они не намерены.