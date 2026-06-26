В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничили движение самолетов

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Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне введенных временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация.
"Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений", - говорится в сообщении.
Также в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Принятые меры в четырех авиагаванях направлены на обеспечение безопасности полетов.
В ведомстве рекомендовали пассажирам учитывать возможные изменения в расписании.
Ранее KP.RU сообщал, что международный аэропорт Каракаса закрыт из-за повреждений, полученных в результате землетрясения. По словам уполномоченного представителя президента Венесуэлы Дельси Родригес, в стране ввели режим ЧП.