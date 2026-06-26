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НовостиОбщество26 июня 2026 0:02

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничили движение самолетов

В аэропортах Москвы и Нижнего Новгорода ввели временные ограничения
Мария ПАНЮТИНА
В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничили движение самолетов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево ограничили движение самолетов

Фото: REUTERS.

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами на фоне введенных временных ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

"Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений", - говорится в сообщении.

Также в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Принятые меры в четырех авиагаванях направлены на обеспечение безопасности полетов.

В ведомстве рекомендовали пассажирам учитывать возможные изменения в расписании.

Ранее KP.RU сообщал, что международный аэропорт Каракаса закрыт из-за повреждений, полученных в результате землетрясения. По словам уполномоченного представителя президента Венесуэлы Дельси Родригес, в стране ввели режим ЧП.