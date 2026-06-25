Аэропорт Каракаса закрыт из-за повреждений после землетрясения

Аэропорта Каракаса закрыт из-за повреждений после землетрясения Фото: REUTERS.

Международный аэропорт Каракаса закрыт из-за повреждений, полученных в результате землетрясения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на уполномоченного представителя президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Она также сообщила, что в стране ввели режим ЧП на фоне землетрясения.

Мощное землетрясение магнитудой до 7,5 произошло в Венесуэле в среду. По данным USGS, с интервалом в одну минуту были зафиксированы две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5, эпицентры которых находились в 10 км друг от друга в штате Яракуй. В службе предупредили о вероятности большого числа жертв и серьезных разрушений. По прогнозам специалистов, количество жертв землетрясения в Венесуэле может достигать 100 тыс.

Посольство России в Венесуэле на фоне инцидента призвало россиян, находящихся в регионе, сохранять спокойствие и соблюдать меры личной безопасности.