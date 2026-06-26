ООН окажет Венесуэле помощь в связи с разрушительным землетрясением: что сказал Гутерреш

Генсек ООН Гутерреш выразил соболезнования Венесуэле и заявил о намерении помочь Фото: REUTERS.

Венесуэла столкнулась с разрушительным природным катаклизмом. ООН окажет помощь стране в связи с трагичными последствиями. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерреш. Он провел разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. О диалоге она написала в Telegram-канале.

По словам Делси Родригес, генсек ООН выразил Венесуэле соболезнования. Организация присоединится к ликвидации последствий землетрясения.

"Антониу Гутерреш выразил мне свою глубочайшую солидарность с венесуэльским народом и соболезнования в связи с трагедией, постигшей Венесуэлу", - прокомментировала Делси Родригес.

Минфин США на фоне ЧП отменил ограничения на финансовые операции с Каракасом. Санкции не действуют на операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения.