На подлете к Москве за час сбили несколько десятков БПЛА: что известно о ночной атаке ВСУ

Собянин сообщил об отражении атаки уже 30 БПЛА, летевших на Москву Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вблизи Москвы отражают беспилотную атаку. Всего к 03:40 ликвидировано 30 БПЛА. Массированная атака на столицу отражена в течение часа. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин на канале в мессенджере "Макс".

Налеты украинских беспилотников на столицу фиксируют с 02:20. О повреждениях и пострадавших данных не поступало.

"Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уведомил о последней группе сбитых БПЛА Сергей Собянин.

Более двух часов столичные аэропорты обслуживают рейсы по согласованию с органами. Ограничения действуют во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Всего меры введены в шести российских аэропортах. В их числе воздушные гавани Саратова, Калуги и Нижнего Новгорода.