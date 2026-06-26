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НовостиПолитика26 июня 2026 0:43

На подлете к Москве за час сбили несколько десятков БПЛА: что известно о ночной атаке ВСУ

Собянин сообщил об отражении атаки уже 30 БПЛА, летевших на Москву
Алина КОЧНЕВА
Собянин сообщил об отражении атаки уже 30 БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил об отражении атаки уже 30 БПЛА, летевших на Москву

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вблизи Москвы отражают беспилотную атаку. Всего к 03:40 ликвидировано 30 БПЛА. Массированная атака на столицу отражена в течение часа. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин на канале в мессенджере "Макс".

Налеты украинских беспилотников на столицу фиксируют с 02:20. О повреждениях и пострадавших данных не поступало.

"Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - уведомил о последней группе сбитых БПЛА Сергей Собянин.

Более двух часов столичные аэропорты обслуживают рейсы по согласованию с органами. Ограничения действуют во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Всего меры введены в шести российских аэропортах. В их числе воздушные гавани Саратова, Калуги и Нижнего Новгорода.