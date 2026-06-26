"Не сможем обеспечить регистрацию": Италия опасается катастрофы в аэропортах из-за биометрической системы контроля

FT заявила о грядущей катастрофе в аэропортах Рима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Итальянские службы опасаются больших проблем из-за ввода новой биометрической системы контроля в аэропортах Рима. Особенно велик риск "катастрофы" во время начавшегося туристического сезона. Об этом рассказал газете Financial Times глава итальянской компании Aeroporti di Roma Марко Тронконе.

Он уведомил, что аэропортам Рима придется на время отказаться от обязательной регистрации некоторых пассажиров в системе. Глава компании отметил, что только так можно избежать катастрофы. Он оценил уровень обеспокоенности ситуацией на 8-9 баллов.

"Мы не сможем обеспечить регистрацию 100% пассажиров", - отреагировал Марко Тронконе.

Итальянский визовый центр 25 июня предупредил российских туристов о значительном увеличении сроков рассмотрения заявлений на визу. Теперь этот период вырос до 60 дней и более.