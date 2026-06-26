Столичные аэропорты временно работают в ограниченном режиме: как осуществляются полеты

Внуково, Домодедово и Шереметьево выпускают и принимают рейсы по согласованию Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Несколько российских аэропортов временно работают в ограниченном режиме. Меры приняты и в столичных воздушных гаванях. Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево временно выпускают и принимают рейсы по согласованию. Об этом предупредили в пресс-службе Росавиации на канале в "Макс".

Ограничительные меры введены в московских аэропортах около 01:00. Уже более трех часов авиагавани осуществляют работу в специальном режиме. Он обусловлен мерами безопасности.

"Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней", - сообщили в Росавиации.

В Домодедово меры предприняли на полчаса раньше, чем в двух указанных аэропортах. В Росавиации уведомили о возможных корректировках в расписании рейсов. Пассажиров призвали следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло нужных аэропортов.

Ограничения также действуют еще в четырех воздушных гаванях России. Так, с прошлого вечера для полетов недоступен аэропорт Калуги. Позже, около 01:20, на прием и выпуск рейсов закрыли авиагавань Нижнего Новгорода.

Кроме того, с 03:07 с ограничениями работает аэропорт Саратова. Последним на прием и выпуск рейсов закрыли воздушную гавань Пензы. Все введенные меры связаны с обеспечением безопасности.

"Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - оповестили в 03:57 в Росавиации.

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Прошлым утром режим беспилотной опасности ввели в Башкортостане. Уфимский аэропорт был в течение нескольких часов закрыт на прием и выпуск самолетов. При атаке БПЛА на Уфу никто не пострадал. Технологические процессы нарушены не были.

Массированную атаку прошлой ночью вновь пережили жители Крыма. ВСУ били по полуострову в течение нескольких часов. Жертвами атаки стали мирные жители. Погибли взрослый и ребенок, еще два человека получили ранения.