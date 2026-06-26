Умер Дэвид Клейтон-Томас, солист джаз-рок-группы Blood, Sweat & Tears

Умер певец Дэвид Клейтон-Томас Фото: t14/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умер Дэвид Клейтон-Томас, солист американской джаз-рок-группы Blood, Sweat & Tears. Канадский певец скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает CBC со ссылкой на его агента Эрика Элпера.

"Дэвид Клейтон-Томас, мощный канадский певец, поднявший американскую группу Blood, Sweat & Tears на вершину успеха поп-музыки, в том числе до премий "Грэмми" и одного из самых продаваемых альбомов своего времени, скончался", - говорится в материале.

Музыкант умер 24 июня в одной из больниц Торонто. Причина смерти не уточняется. В 1996 году Клейтон-Томаса включили в Зал славы канадской музыки, а в 2010 году - в Канадскую аллею славы в Торонто.

Ранее KP.RU сообщал о смерти американского музыкального продюсера Клайва Дэвиса. Ему было 94 года. Дэвис умер в собственной постели от возрастной болезни в окружении семьи и близких.