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НовостиПолитика26 июня 2026 2:53

За ночь Тульскую область атаковали 73 БПЛА: пострадала женщина, есть повреждения

Жительница Тульской области пострадала при атаке БПЛА, идет работа ПВО
Алина КОЧНЕВА
Жительница Тульской области пострадала при атаке БПЛА

Жительница Тульской области пострадала при атаке БПЛА

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью не менее 73 БПЛА атаковали Тульскую область. В регионе зафиксированы повреждения на земле. Ранения получила жительница населенного пункта Щекинского района. Так сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в "Макс".

Женщина находилась в частном доме. Он получил повреждения в результате атаки. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь. Губернатор предупредил, что режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.

"В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске", - оповестил Дмитрий Миляев.

Несколько десятков БПЛА также сбили на подлете к Москве. Силами ПВО ликвидировано не менее 30 дронов ВСУ. Налеты украинских беспилотников на столицу фиксируют с 02:20. О повреждениях и пострадавших данных не поступало.