Мошенники наживаются на ситуации с топливом: что нужно знать россиянам о новых обманных схемах

Мошенники крадут Telegram-аккаунты через схемы с топливом Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россиян предупредили о распространяющихся обманных схемах на фоне ситуации с топливом. Мошенники пытаются нажиться на актуальной теме. Они крадут Telegram-аккаунты жертв с помощью фейковых предложений топлива по записи. Об этом подробно рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.

Так, мошенники предлагают россиянам получить топливо без живой очереди. Для этого жертве нужно указать на сайте номер телефона. Аферисты просят номер, привязанный к Telegram-аккаунту. Затем на телефон приходит код. Так преступники получают доступ к личным данным пользователя.

В МВД напомнили, что официальные лица никогда не просят никаких кодов через сторонние сайты. Однако это не единственная уловка мошенников.

Преступники также предлагают распределение талонов на топливо якобы через существующую государственную программу. Они действуют под видом сотрудников регионального Минтранса. Мошенники просят жертву назвать марку автомобиля и госномер для внесения в якобы государственную систему для получения талонов. Затем аферисты убеждают собеседника установить нужное приложение или продиктовать код подтверждения.

Чтобы легенды мошенников выглядели правдивыми, они называют вполне реалистичные условия. Преступники предлагают заправку только в бак автомобиля или привязку конкретной АЗС.

"Мошенник предупреждает, что талон нужно активировать в течение 48 часов... Из-за того, что решение нужно принять срочно, у человека нет возможности обдумать ситуацию", - поясняет МВД.

В Госдуме уже приняли ряд мер для стабилизации ситуации с бензином. Вскоре правительство сможет определять виды топлива, допускаемые к обороту на внутреннем рынке. Кроме того, у производителей будет возможность смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для получения высокооктанового автомобильного топлива. Нормы начнут действовать с 1 июля.

Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, власти делают все возможное, чтобы обеспечить жителей Крыма топливом. Руководство ведет беседы с нефтяными компаниями. Вопрос цен стоит на контроле.