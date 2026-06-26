Франция не уведомила РФ о задержании танкера Deliver: главное о новом акте пиратства в открытом море

Россиян среди экипажа захваченного во Франции танкера нет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Французские власти незаконно задержали в открытом море танкер Deliver. Судно следовало под флагом Камеруна в Сингапур. Франция не уведомляла РФ о задержании танкера. К счастью, россиян среди экипажа нет. Об этом оповестило посольство РФ в Париже, цитирует РИА Новости.

Дипломаты сочли захват судна актом пиратства. Они подчеркнули, что в международном праве не прописана возможность принудительного изменения маршрута танкеров. Французские власти, помимо прочего, сопровождали судно в порт из международных вод.

"Такие действия французских ВМС <...> являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права, - прокомментировали в российском посольстве.

Там назвали несостоятельными ссылки Запада на "нарушение танкером международных санкций". Претензии Евросоюза не являются аргументированными из-за отсутствия одобрения введенных ограничений со стороны Совета Безопасности ООН, уточнили в дипмиссии.

Подобные инциденты, к сожалению, в последнее время случаются нередко. Проблемы возникают, в основном, с французскими и британскими властями. По версии президента Франции Эммануэля Макрона, танкер Deliver якобы следовал с нарушением морского права. Судно, по его словам, направлялось из российского порта Приморск. Эммануэль Макрон считает, что РФ якобы использовала танкер с флагом Камеруна. Именно вопросы к национальной принадлежности стали поводом для захвата.

В начале июня премьер Британии Кир Стармер поручил перехватить нефтяной танкер российского так называемого "теневого флота". Тогда задержали судно Smyrtos. Оно шло из Балтийского моря. Операция длилась шесть часов. Она не обошлась без помощи Парижа. Всего в захвате участвовали два военных корабля, самолет британских ВВС P-8 и три вертолета. Экипаж Smyrtos взяли под стражу.

За день до этого инцидента ВМС Франции задержали в нейтральных водах Атлантического океана следовавший из Мурманска в Камерун под флагом Мадагаскара нефтяной танкер Tagor. Париж снова обвинил РФ в якобы нарушении норм международного права. Он ссылается на санкционную политику.