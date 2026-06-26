В РФ назвали Орбана удобным для ЕС из-за честных слов по Украине: Венгрия озвучила общую позицию

Орбан озвучивал скрытую позицию других стран ЕС по Украине Фото: REUTERS.

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан был способен прямо выражать позицию по евроинтеграции Украины. Он удобен для ЕС из-за честных слов. Виктор Орбан озвучивал скрытую позицию других европейских стран. Такое мнение выразила заместитель заведующего кафедрой европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова в беседе с "Лентой.ру".

Политолог считает, что взгляды Венгрии по вступлению Киева в Евросоюз не отличались от подходов остальных государств ЕС. Будапешт не был препятствием для этих переговоров, добавила профессор.

"Виктор Орбан просто говорил вслух то, что остальные предпочитали не озвучивать: он был удобен тем, что на него можно было списать нежелание других стран начинать переговоры с Украиной", - пояснила Татьяна Романова.

Венгрия вновь стала единственной страной, выступившей против ускоренного вступления Киева в ЕС. Будапешт отказался поддержать открытие новых переговорных кластеров уже в июле.