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НовостиВ мире26 июня 2026 4:06

Минобороны Южной Кореи решило подготовить 500 тысяч операторов дронов

В Южной Корее управление дронами планируют сделать базовым навыком для военных
Мария ПАНЮТИНА
Учения южнокорейской армии по борьбе с беспилотниками

Учения южнокорейской армии по борьбе с беспилотниками

Фото: REUTERS.

Республика Корея намерена масштабно расширить подготовку операторов беспилотников и обучить около 500 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Ан Гю Бэк на брифинге.

"Министерство обороны собирается обучить 500 тыс. операторов дронов, чтобы каждый солдат умел использовать его в качестве второго личного оружия", - сказал министр.

Ан Гю Бэк уточнил, что Корея планирует одновременно развивать внутреннее производство дронов и систему подготовки операторов. В рамках программы предполагается, что управление беспилотниками станет базовым навыком для военнослужащих.

Ранее МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися совместными маневрами США и Южной Кореи у северокорейских рубежей. В Москве считают, что такие действия напрямую ведут к эскалации обстановки и подрывают стабильность в регионе.