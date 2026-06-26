"Всегда безрезультатно": ВСУ в панике пытаются покинуть Константиновку малыми группами

Военные ВСУ безуспешно пытаются бежать из Константиновки малыми группами Фото: REUTERS.

Боевики киевского режима в панике пытаются покинуть Константиновку небольшими группами либо по одному. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"Противник в панике пытается бежать из Константиновки. Выходят в основном малыми группами, реже - по одному человеку. Но всегда безрезультатно", - сказал инсайдер агентства.

Силовики отметили, что находящимся в городе украинским военным пока не удается выйти из него.

Ранее командование ВСУ начало бросать в бой инструкторов на фоне больших потерь в Харьковской области. Однако и они не справляются с натиском армии России. Многие из них самовольно покидают свои позиции.

Как писал KP.RU, российские бойцы успешно продвигаются в Константиновке. Штурмовики уже развернули государственные флаги России и знамя Победы на улицах освобожденных городских кварталов.