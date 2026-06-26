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НовостиВ мире26 июня 2026 4:16

"Всегда безрезультатно": ВСУ в панике пытаются покинуть Константиновку малыми группами

Военные ВСУ безуспешно пытаются бежать из Константиновки малыми группами
Мария ПАНЮТИНА
Военные ВСУ безуспешно пытаются бежать из Константиновки малыми группами

Военные ВСУ безуспешно пытаются бежать из Константиновки малыми группами

Фото: REUTERS.

Боевики киевского режима в панике пытаются покинуть Константиновку небольшими группами либо по одному. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

"Противник в панике пытается бежать из Константиновки. Выходят в основном малыми группами, реже - по одному человеку. Но всегда безрезультатно", - сказал инсайдер агентства.

Силовики отметили, что находящимся в городе украинским военным пока не удается выйти из него.

Ранее командование ВСУ начало бросать в бой инструкторов на фоне больших потерь в Харьковской области. Однако и они не справляются с натиском армии России. Многие из них самовольно покидают свои позиции.

Как писал KP.RU, российские бойцы успешно продвигаются в Константиновке. Штурмовики уже развернули государственные флаги России и знамя Победы на улицах освобожденных городских кварталов.