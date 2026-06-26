Во Франции побит рекорд аномальной жары, в странах ЕС фиксируют сотни смертей Фото: REUTERS.

Во Франции побит температурный рекорд на фоне аномальной жары, а в Европе фиксируют сотни смертей. Об этом сообщает The Daily Mail.

В минувшую среду Франция пережила самый жаркий 24-часовой период за всю историю наблюдений. В коммуне Писсос на юго-западе страны температура поднялась выше 44 градусов. Средняя температура по стране в тот день достигла 30 градусов.

С 18 июня во Франции в водоемах утонули не менее 48 человек. Все они пытались охладиться. Власти призвали жителей быть особенно осторожными при купании в необорудованных местах. Среди погибших оказался футболист клуба «Генгам» Кензо Кис, который утонул в реке Рона, пытаясь охладиться после жары.

В городе Транш-сюр-Мер на западном побережье Франции пожилая британка потеряла сознание и умерла в туристическом кемпинге. В пригороде Парижа в автомобиле нашли мертвым трехлетнего мальчика. Температура воздуха там поднималась до 41 градуса.

Ранее при похожих обстоятельствах в городе Карпентра на юге Франции погибли еще двое детей — брат и сестра двух и четырех лет. Их мать обнаружила малышей без сознания в машине. Врачи пытались их реанимировать, но спасти детей не удалось.

В то же время, жара ударила и по другим странам Европы. Под «тепловым куполом» оказались Германия, Нидерланды, Бельгия, Италия и Испания. По данным The Daily Mail, в Испании за три дня погибли 212 человек.

Причиной экстремальной погоды называют явление, известное как блок Омега. Оно удерживает горячий воздух над регионами и может поднимать температуру примерно на 18 градусов выше нормы. Метеослужбы предупреждают, что такая жара представляет угрозу для жизни.

Во Франции из-за высоких температур остановили три ядерных реактора: жаркая погода ограничила доступ к воде, необходимой для охлаждения электростанций. Также во Франции и Испании вспыхнули лесные пожары. На юго-западе Франции почти 200 человек тушат пламя в сосновом лесу Ланд-де-Гаскон, а в Каталонии огонь уничтожил 16 гектаров леса.

Ранее KP.RU писала, что Западная Европа изнывает от смертоносной жары, а июнь уже побил несколько температурных рекордов. В Париже температура достигла 40,9 градуса, а днем ранее во Франции зафиксировали 44,3 градуса. По данным местных властей, минимум 48 человек утонули, пытаясь охладиться.