Умерла Энн Блит, актриса из «Грубой силы» и «Милдред Пирс»

Актриса Энн Блит. Фото: Paul Fenton / ZUMAPRESS.com / Global Look Press + Keystone Pictures USA / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Умерла Энн Блит, американская актриса, звезда фильмов «Милдред Пирс» и «Грубая сила». Ей было 98 лет. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, Блит умерла от естественных причин. Артистка была одной из заметных актрис «золотого века» Голливуда и снималась в кино с 1944 по 1957 год.

Особую известность ей принесла роль Веды в драме «Милдред Пирс». За эту работу Блит получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В фильме она сыграла дочь героини Джоан Кроуфорд.

Всего за карьеру актриса снялась более чем в 30 фильмах. Среди ее работ также были «Грубая сила» с Бертом Ланкастером, «Кисмет», «Великий Карузо» и «История Хелен Морган». Позже Блит появлялась и на телевидении, в том числе в сериалах «Сумеречная зона» и «Она написала убийство».

Ранее KP.RU писал, что в США умерла актриса Энн Шедин, известная по сериалу «Альф». Ей было 77 лет. О смерти артистки сообщили ее близкие в соцсетях. Причины смерти и детали прощания не уточнялись.