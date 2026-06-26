Politico: НАТО планирует объявить о выделении Украине 70 млрд евро в 2026 году. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Североатлантический альянс на встрече в Анкаре 7-8 июля намерен анонсировать многомиллиардные оборонные контракты и наращивание производства вооружений. Как передает Politico со ссылкой на дипломатов, в проекте декларации содержится обязательство предоставить Украине 70 миллиардов евро военной поддержки и пообещать эквивалентную сумму на следующий год.

США, по данным издания, в этом финансировании участвовать не будут. Главы государств, включая Дональда Трампа, соберутся в Анкаре на фоне критики Вашингтоном европейцев за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном. Дипломаты отмечают, что заявление будет коротким, а его детали могут меняться до последнего момента. Поддержка Украины, скорее всего, станет наиболее спорным пунктом.

В декларации также подчеркивается стремление Европы взять на себя большую ответственность за оборону континента, включая инвестиции в ПВО и беспилотники.

Ранее KP.RU писал, что Россия уведомила США о своей позиции по военной помощи Киеву. В МИД РФ подчеркнули, что применение киевским режимом западных высокотехнологичных вооружений, включая британские и французские ракеты Storm Shadow и SCALP, невозможно без прямого участия иностранных специалистов.