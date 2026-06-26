Задержанный ФСБ подросток признался в координации терактов в США, Италии и ФРГ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала подростка из Дагестана, который администрировал террористическое сообщество, организовавшее поджоги автомобилей и церквей в США и Европе в 2025–2026 годах. Об этом сообщили KP.RU в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, преступная деятельность задержанного и его украинских кураторов не ограничивалась Россией — участники сообщества организовали поджоги более 20 гражданских автомобилей и христианской церкви в разных городах США, Италии и ФРГ.

Спецслужбы России раскрыли подростковую террористическую сеть

О задержании подростка стало известно 26 июня. На кадрах, опубликованных Следственным комитетом он признался, что по заданию кураторов из СБУ координировал «минирования» школ в 100 городах РФ и СНГ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов Донецкой Народной Республики по указанию спецслужб Украины.