Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы со всех предприятий Армении

РФ ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве объяснили, что ограничения расширили еще на два армянских предприятия. Сертификация их продукции временно приостановлена до устранения ранее выявленных нарушений. Таким образом, под ограничения попала вся рыбная продукция из Армении.

В Россельхознадзоре напомнили, что раньше армянскую сторону уже просили временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции. Исключение тогда сделали только для ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», которые участвовали в инспекции. Для них ввели режим усиленного лабораторного контроля.

«Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий», — сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают работу с армянской стороной по вопросам безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для российского рынка.

Ранее KP.RU писал, что Россия нарастила импорт рыбы из других стран для замещения продукции из Армении. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что по форели поставки переориентировали на Иран и Турцию. Он также отмечал, что дефицита на российском рынке нет.