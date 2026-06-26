Минтруд назвал возраст самых производительных россиян Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что самой производительной и одной из наиболее востребованных возрастных групп на российском рынке труда являются граждане от 40 до 45 лет.

Глава ведомства на всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в Новосибирске пояснил, что эта когорта сегодня является ниспадающей по численности из-за демографических трендов, поэтому работодатели все активнее привлекают именно таких специалистов. Он подчеркнул, что люди этого возраста обладают высоким уровнем профессионализма и опыта, что делает их ценными кадрами в различных отраслях.

Котяков добавил, что востребованность возрастной группы 40-45 лет будет только расти в ближайшие годы, а государство намерено поддерживать переподготовку кадров, чтобы снизить дефицит специалистов на рынке. По его словам, комплексный подход, включающий профориентацию и заключение прямых договоров с работодателями, уже доказал свою эффективность и будет масштабироваться в регионах.

Ранее Минтруд РФ разъяснил право россиян на отпуск до пяти календарных дней за свой счет для подготовки к свадьбе, при этом работодатель не вправе отказать в его предоставлении.