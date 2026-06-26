ООН приостановила эвакуацию 600 судов и их экипажей из Ормузского пролива. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) приостановила эвакуацию 600 судов и их экипажей из Ормузского пролива после атаки на контейнеровоз в этом районе. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес, отметив, что решение принято для подтверждения гарантий безопасности для судов из списка эвакуации.

Ранее британское Управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об обстреле грузового судна у побережья Омана после прохода через Ормузский пролив. Иранские власти после случившегося предупредили, что проход по неразрешенным маршрутам не будет обеспечен безопасностью. В Белом доме заявили, что изучают ситуацию, и подчеркнули, что Иран не может препятствовать свободному судоходству.

На прошлой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен стать первым шагом к завершению конфликта между странами. Документ был подписан в электронном виде президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. Документ предусматривает бесплатный проход коммерческих судов в течение 60 дней, а также немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан и снятие США морской блокады Ирана в течение 30 дней.

На днях президент Трамп заявил, что США получили от Ирана заверение, что Тегеран не взимает сборы с судов за проход через Ормузский пролив.