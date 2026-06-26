Microsoft продлила бесплатную поддержку Windows 10 до октября 2027 года Фото: REUTERS.

Корпорация Microsoft приняла решение о продлении срока поддержки операционной системы Windows 10, сообщило Windows Central. Ранее на официальном сайте компании писали об октябре 2026 года, однако теперь срок выпуска обновлений сдвинут до 12 октября 2027 года.

Чтобы продолжить получать обновления, пользователям необходимо войти в Windows 10 под своей учетной записью Microsoft. Доступ можно оплатить, использовав 1000 бонусных баллов или 30 долларов, что эквивалентно примерно 2,3 тысячи рублей по текущему курсу.

По мнению специалистов, решение о продлении связано с сохраняющимся кризисом оперативной памяти, а также с тем, что под управлением Windows 10 по-прежнему работают сотни миллионов компьютеров по всему миру.

Ранее KP.RU писал, что специалисты российского центра UserGate uFactor выявили уязвимости высокого уровня опасности в корпоративном почтовом сервере Microsoft Exchange Server, для атаки хакерам достаточно взломать учетную запись рядового сотрудника без прав администратора.