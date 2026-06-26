ВЦИОМ: уровень доверия Владимиру Путину вырос до 76,7% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аналитический центр ВЦИОМ представил данные комбинированного опроса, проведенного с 15 по 21 июня 2026 года. Согласно исследованию, уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина за последнюю неделю вырос на 2,7 процентного пункта и составил 70,4%.

Положительная оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина достигла 48,5% (плюс 2,5 пункта), а правительства России – 45,9% (плюс 1,9 пункта).

Прямой вопрос о доверии политикам показал, что президенту доверяют 76,7% респондентов, что на 3,4 пункта больше, чем неделей ранее. Михаилу Мишустину доверие выразили 56,9% (плюс 0,9 пункта), Геннадию Зюганову – 32,6% (плюс 1,4), Сергею Миронову – 27,2% (плюс 0,1), Леониду Слуцкому – 20,0% (плюс 1,5), Алексею Нечаеву – 11,8% (плюс 3,2 пункта).

Опрос проводился среди 1600 совершеннолетних россиян методом комбинированной выборки.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что около 56% россиян считают Россию одним из ведущих технологических государств мира. Данный показатель вырос в 2025 году до 65%, однако позже вернулся к уровню 2021 года - 55%.