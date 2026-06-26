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НовостиВ мире26 июня 2026 7:56

Экс-министр экономики Франции Лэ Мэр выступил против принятия Украины в ЕС

Лэ Мэр призвал Европу сфокусироваться на собственной сплоченности
Марк СОКОЛОВ
Экс-министр экономики Франции Лэ Мэр выступил против принятия Украины в ЕС

Экс-министр экономики Франции Лэ Мэр выступил против принятия Украины в ЕС

Фото: REUTERS.

Бывший министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил против немедленного принятия Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в беседе с газетой Le Figaro.

Политик считает, что сейчас для ЕС важнее не расширение, а внутреннее сплочение. По его словам, объединению нужно научиться действовать быстрее и решительнее.

«Не сразу же», — сказал Ле Мэр, отвечая на вопрос о том, следует ли допустить вступление Киева в Евросоюз.

Экс-министр добавил, что в условиях «возрождения империй» абсолютным приоритетом для ЕС должна стать более тесная интеграция европейского континента. Иначе, по его словам, менее чем через пять лет объединение может стать «вассалом США или Китая».

Немногим ранее эксперт по европейским исследованиям Татьяна Романова заявила, что Виктор Орбан озвучивал скрытую позицию других стран ЕС по Украине. По ее словам, многие европейские политики не хотят принимать Киев в Евросоюз, но не готовы говорить об этом открыто. Эксперт отметила, что Орбан оказался удобен для ЕС именно из-за прямой позиции по украинскому вопросу.